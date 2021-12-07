Üye Girişi
Fotoğraf severlerin bu sefer ki adresi Malatya! - Son Dakika

Fotoğraf severlerin bu sefer ki adresi Malatya!

07.12.2021 16:14
Fotoğraf severlerin bu sefer ki adresi Malatya!

Malatya Kent Konseyi Sosyo Akademi Projesi kapsamında Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu bünyesinde açılan Dijital Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri Arslantepe Höyüğü, Kervansaray ve Hayvanat Bahçesini ziyaret edip, Malatya'nın tarihini ve doğal güzelliklerini gezerek çekimlerini gerçekleştirdiler.

Fotoğrafçılar;Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray 'da tarihe yolculuk yaparken diğer taraftan fotoğraf makineleri ile çekim yaptılar. Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray tarihi yolculuk sonrası hayvanat bahçesini ziyaret ederek farklı kareleri objektiflerine yansıttılar. Fotoğraf çekimleri renkli görüntülere sahne oldu.

Malatya'mızın farklı ilçelerinde çekimlerimiz devam edecek

Dijital Fotoğraf Kursu Eğitmeni Ramiz Akar, "Malatya Kent Konseyi Fotoğrafçılık Kursu olarak, Malatya'mızın belli mekânlarında çekimler yapıyoruz. Aynı zamanda gençlerimize tarih bilinci kazandırıyoruz. Dijital Fotoğraf kursu olarak bugün Malatya'mızın doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini objektiflerimize yansıttık. Amacımız fotoğrafa yeni başlayan kursiyerlere çekim aşamasında fotoğraf makinesi ile sahada uygulamalı çekimler yapmalarını sağlamak. Bu sayede fotoğraf makinesinin hangi ayarlarında çekim yapmaları gerektiğini göstermeye çalıştık. Doğru fotoğraf çekimi ve kompozisyon konularında çekimler yapmalarını sağladık. Güzel bir etkinlik oldu. Bu tarihi ve doğal güzellikleri görmeyen kursiyerlerin görme imkânı oldu. Farklı kareleri objektiflerimize yansıttık. Geçmişten günümüze tarihi yolculuk ve doğal güzellikleri mekânları tanıma, keşfetme fırsatı bulduk. Kurs boyunca Malatya'mızın farklı ilçelerinde çekimlerimiz devam edecek. Bu imkânları bizlere tanıyan Malatya Kent Konseyimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Uludere: Fotoğraf çekimleri çok güzel gidiyor

Dijital Fotoğrafçılık kursiyerlerinden İsmail Uzundere, "Dijital Fotoğraf kursu olarak Malatya'mızın güzel tarihi yerlerinden Kervansaraydayız. Burada fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyoruz. Farklı fotoğraf makinesi ayarları ile çekimler yapmaktayız.Çok memnunuz burada olmaktan, çekimler çok güzel gidiyor. Tarihimize yeni dokunuşlarla daha iyi tanıma imkânı bulduk" dedi.

Ucun: Sahada uygulamalı olarak fotoğraf çekim ayarlarını öğreniyoruz

Dijital Fotoğrafçılık Kursu olarak Kervansaray 'da çekimlerde olduklarını ifade eden Selim Ucun, "Malatya Kent Konseyine bizlere sağladığı bu imkânlardan dolayı teşekkür ederiz.Dijital Fotoğrafçılık kursu hocamız eşliğinde çekimlere devam ediyoruz. Fotoğraf çekim modlarını ve fotoğraf şekim şekillerini, nasıl çekim yapılır? Fotoğrafta kompozisyon gibi konularını sahada uygulamalı olarak öğreniyoruz. Bizler için güzel bir etkinlik oluyor. Sahada yapmış olduğumuz uygulamalı çekimlerle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.

Ümran: Malatya'mızın tarihi ve doğal güzelliklerini objektiflere yansıttık.

Dijital Fotoğrafçılık kursiyerlerinden Ümran Türkmen ise, "Dijital Fotoğrafçılık kursu olarak bugün bir dizi gezi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Malatya'mızın tarihi ve doğal güzelliklerini objektiflere yansıttık. Çekimler sayesinde fotoğraf makinemizin ayarlarını öğrenmeye çalıştık. Malatya Kent Konseyine ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Kent Konseyi, Kervansaray, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Fotoğraf severlerin bu sefer ki adresi Malatya! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın 16:26 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz 15:35 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı 13:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı

Son Dakika Haberleri
16:17 Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi
16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler
16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti
16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
15:31 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi         
16:17
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin         
15:49
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü         
15:18
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: Fotoğraf severlerin bu sefer ki adresi Malatya! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement