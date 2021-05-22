Fotoğraf tutkunları Ağrı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için yarışacak - Son Dakika

Ağrı Valiliğinin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlediği "2. Ulusal Foto Safari Yarışması" başladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı, Foton Derneği ve Ağrı Belediyesinin katkılarıyla "Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmaya 45 fotoğraf tutkunu katılıyor.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini 3 gün boyunca fotoğraflanacağı yarışmada çekilen kareleri, jüri ekibindeki fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Bünyamin Aygün, Mustafa Seven ve Ali İhsan Öztürk değerlendirecek.

Yarışmada dereceye giren fotoğraf tutkunlarına para ödülü verilecek.

Vali Osman Varol, yarışma öncesi kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentin Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Balık Gölü gibi önemli değerlere sahip olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nın dünyanın her tarafından bilindiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı inanılmaz bir potansiyele sahip. İnsanlara Ağrı Dağı'nı gösterip yaşatmamız gerekiyor. Maalesef bu konuda gerideyiz. Nuh Peygamber ve Büyük Tufan ile ilgili birçok hikaye var. İnanca yönelik durumlarda çok büyük iddialarda bulunmak istemiyorum ama sonuç itibarıyla dünya nüfusu ve inanç sistemlerinin ciddi bir bölümü Nuh'un Gemisi'nin bu yörede ve özellikle Ağrı Dağı'nın eteklerinde bir yerde olduğuna inanılıyor. Bu kadar insan buna inandığı zaman bu anlamda da burası çok çekici bir nokta. Rahmetli Ara Güler'in ilk fotoğrafını çektiği ve dünyaya tanıttığı Nuh'un Gemisi'nin izi, Telçeker köyünün üst tarafındadır. Bu çok önemli ve inanılmaz bir değer."

Vali Varol, Nuh'un Gemisi'nin izlerinin bulunduğu Telçeker köyüne gelen turistlerin gün boyu Ağrı Dağı'nı izleyip ağladığını vatandaşlardan duyduklarını belirterek, kentin güzelliklerini iyi tanıtmak ve daha çok turist çekmek istediklerini dile getirdi.

Foton Derneği Başkanı ve jüri üyesi Coşkun Aral da insanlık tarihinin yeniden başlangıcına mekan olan bir coğrafyada olduklarını ve burayı tanıtma görevi kendilerine verildiği için onur duyduklarını anlattı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, jüri üyeleri ve fotoğraf tutkunları katıldı.