Fotoğraf tutkunları Şırnak yaylalarına koştu - Son Dakika

- Fotoğraf tutkunları Şırnak yaylalarına koştu

ŞIRNAK - Şırnak'ta bulunan ve çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan yaylalar fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve içinde onlarca endemik bitki barındıran Faraşin Yaylası, göçerlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da mekanı haline geldi. Faraşin Yaylasına gelip doğal güzellikleri karelemek isteyen amatör fotoğrafçılar, kamp kurup doğayla iç içe olmaya başladı. İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Yeşilöz köyündeki Faraşin Yaylasında çadır açıp kamp kurdu. Günlerdir doğayla iç içe olan vatandaşlar, eşsiz manzaraları fotoğrafladı.

Faraşin Yaylasına gelip kamp kuran vatandaşlardan Fadıl Gökçe, yaylada binlerce çeşit bitki türünün olduğunu söyledi. Gökçe, "Bizler bu çiçekler için üç gündür yaylada çekimler yapıyoruz. Çok çeşit çiçek var. Araştırılmasını istiyoruz. Araştırmacılar bölgemize gelip endemik bitki türler hakkında araştırma yaparsa çok güzel olur" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Hazım Gökçe ise araştırmacıların bölgede çiçekler üzerinde bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.