Fotoğraf tutkunları, Sultandağı'ndaki kiraz bahçelerindeki buluştu - Son Dakika

Fotoğraf tutkunları, Sultandağı'ndaki kiraz bahçelerindeki buluştu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaklaşık 40 fotoğraf tutkunu, hasadına başlanan dünyaca ünlü napolyon cinsi kiraz bahçelerindeki foto safariye katıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaklaşık 40 fotoğraf tutkunu, hasadına başlanan dünyaca ünlü napolyon cinsi kiraz bahçelerindeki foto safariye katıldı.

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Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sultandağı Kaymakamlığı ile belediye iş birliğinde ilçedeki kiraz bahçelerinde organize edilen "Kısa Yolda Uzun Hikayeler" isimli foto safari etkinliğinde yöresel kıyafet giyen modeller ile tuvaline yağlı boya çalışması yapan ressamın "en güzel" kareleri fotoğraflandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın hem kültür hem turizm açısından oldukça zengin bir il olduğunu söyledi.

Bu değerlerin tanıtılması için güzel etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Bugün Sultandağı ilçemizdeki dünyaca ünlü kiraz bahçelerimizde foto safari etkinliği düzenliyoruz. Yaklaşık 40 profesyonel ve amatör fotoğrafçımız etkinliğimize katılıyor. Ayrıca ressamlarımız da burada. Sanatsal bir bakış açısıyla ilçemizin değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz."

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz da amaçlarının ilçelerinde yetişen dünyaca ünlü kirazları tanıtmak olduğunu belirterek etkinliğe katılan fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.

-"Muhteşem bir yerdeyiz"

Fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın da "Burada otantik fotoğraflar çekmeye çalıştık. Muhteşem bir yerdeyiz ve çok da güzel oldu. Afyonkarahisar ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Fotoğrafçı Ceren Akgün ise, "Bu kadar kiraz ağaçlarının bir arada bulunduğu bir yer önceden görmemiştim. Şu anda anı yaşamaya ve en güzel fotoğrafları yakalamaya çalışıyorum." yorumunda bulundu.

Etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da katılarak foto safariye destek verdi.

Sultandağı, Tanır, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fotoğraf tutkunları, Sultandağı'ndaki kiraz bahçelerindeki buluştu - Son Dakika

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