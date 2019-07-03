Son Dakika Haberleri: Fotoğraf tutkunlarına bir tarla bir telefon yetiyor
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Fotoğraf tutkunlarına bir tarla bir telefon yetiyor

2 saat önce

Tarım kenti Edirne'de verimli topraklar çiftçinin yüzünü güldürürken, fotoğraf tutkunları içinde doğal plato vazifesi görüyor.

Fotoğraf tutkunlarına bir tarla bir telefon yetiyor, System.String[]
Tarım kenti Edirne'de verimli topraklar çiftçinin yüzünü güldürürken, fotoğraf tutkunları içinde doğal plato vazifesi görüyor.
Her biri renk cümbüşündeki kanola, lavanta, buğday tarlaları "fotoğraf stüdyosu" görevini ayçiçeği tarlalarına bıraktı.
Fotoğraf çektirmek için geçen ay düzenlenen Lavanta Tarla Günleri'nde lavanta tarlalarını 60 bin kişi ziyaret etmişti.
Kanolanın sarısıyla daha önce de fotoğraflarını süsleyenlerin yeni rotaları ayçiçeği tarlaları oldu.
Yol kenarlarındaki tarlalara giden pek çok fotoğraf tutkunu, "doğanın sarı gelini"ni kadrajlarına oturtmak için uğraş veriyor. Kimi cep telefonu ile öz çekim yaparken kimi de profesyonel makineleriyle en güzel renkleri yakalamak için çabalıyor.
Binlerce dönüm ayçiçeği tarlası sarı rengiyle bir tablo gibi Trakya'yı boyarken, sosyal medyada da en popüler paylaşımlar arasına giriyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:09 Kaynak: AA
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