Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi: Beypazarı

Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi: Beypazarı

1 saat önce

Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı fotoğraf tutkunları ve sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi: Beypazarı, System.String[]
Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı fotoğraf tutkunları ve sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

Beypazarı, özellikle ilkbahar mevsiminde ilçenin konaklarını, el sanatlarını, kültür varlıklarını ve doğasını fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçıların en uğrak yeri arasında bulunuyor.

İlçeye fotoğraf çekmek için gelenler arasında Ankara Fotoğraf Grubu üyeleri de yer aldı.

Grup üyesi Ceyhun Özener, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve turizmi ile öne çıkan Beypazarı'nı fotoğraf karelerine yansıttıklarını söyledi.

İlçede ölümsüzleştirilecek çok sayıda mekanın bulunduğunu ifade eden Özener, ilçede çektikleri fotoğrafları haziran ayı içerisinde açacakları sergiyle paylaşacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:01 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Mayıs'ta Sezona Veda Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:01:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi: Beypazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]