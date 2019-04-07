Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi: Beypazarı
1 saat önce
Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı fotoğraf tutkunları ve sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.
Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı
fotoğraf tutkunları ve sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.
Beypazarı, özellikle ilkbahar mevsiminde ilçenin konaklarını, el sanatlarını, kültür varlıklarını ve doğasını fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçıların en uğrak yeri arasında bulunuyor.
İlçeye fotoğraf çekmek için gelenler arasında Ankara
Fotoğraf Grubu üyeleri de yer aldı.
Grup üyesi Ceyhun
Özener, tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunan ve turizmi ile öne çıkan Beypazarı'nı fotoğraf karelerine yansıttıklarını söyledi.
İlçede ölümsüzleştirilecek çok sayıda mekanın bulunduğunu ifade eden Özener, ilçede çektikleri fotoğrafları haziran ayı içerisinde açacakları sergiyle paylaşacaklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:01 Kaynak: AA
Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı
Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü
Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Mayıs'ta Sezona Veda Edecek