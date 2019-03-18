Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi Küpe Dağları
57 dakika önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinin batısında bulunan Orta Torosları oluşturan Küpe Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının gözdesi haline geldi.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinin batısında bulunan Orta Torosları oluşturan Küpe Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının gözdesi haline geldi.
Seydişehir ilçesinde 9 kişiden oluşan doğa ve fotoğraf tutkunu grup, bölgenin en yüksek dağı Orta Torosları oluşturan Küpe Dağları'na tırmandı. Kar
kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği bölgede soğuk havaya aldırmayan dağcılar, zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.
Dağcılardan Turgut Karabacak, yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.
Tırmanış ekibinden Mevlüt Ünal da hafta sonları spor yaparak zinde yaşamın kapılarını araladıklarını belirterek, "Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı bizi buralara kadar getiriyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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