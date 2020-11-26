Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası "Uluborlu" oldu - Son Dakika

Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası "Uluborlu" oldu

26.11.2020 15:20
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sonbaharın renkleriyle sokaklardan bahçelere kadar her yerde adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sonbaharın renkleriyle sokaklardan bahçelere kadar her yerde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna, fotoğraf tutkunlarını ilçeye beklediklerini söyledi.

Isparta'nın Uluborlu ilçesi, sonbahar mevsimini dolu dolu yaşarken, kırmızıdan sarıya kadar hem kaldırımları, hem de bahçeleri renk cümbüşüne dönüştü. Kendisi de grafik tasarımcı olan Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı birbirinden güzel Uluborlu'da sonbahar fotoğrafları, fotoğraf amatörleri ve gezi gruplarının da gözünden kaçmadı.

Hafta sonları özel turlarla ilçeye gelen gruplar ilçenin fotoğraflarını çekmeye başladı. Başkan Aziz Tuna, seçim beyannamesinde yer alan kadın istihdam projesi olan Kiraz Çiçekleri Kooperatifi'ni de çalıştırmaya başladıklarını belirterek, "Hanımlarımız, el sanatları ve mutfak kültürümüzü burada hayata geçiriyor. Önümüzdeki aylarda ilçemize gelenler, mutlaka ilçemizin lezzetini tadacak, el sanatlarını alıp yanında götürecek" dedi.

Uluborlu'nun konumu gereği 4 mevsimi dolu dolu yaşadığını kaydeden başkan Tuna, "Şimdi sonbahar, sarıdan turuncuya, kırmızıdan yeşile her renk bahçelerimizde. Önümüzdeki süreçte önce kar temalı fotoğraflar, baharda ilçemizin sembolü olan kiraz çiçeği temalı fotoğraflar, yazın ise bahçelerden fışkıran bereketli fotoğraflar için fotoğraf tutkunlarını ilçeye bekliyoruz" diye konuştu.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası Uluborlu oldu
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası Uluborlu oldu
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası Uluborlu oldu
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası Uluborlu oldu
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası Uluborlu oldu
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası Uluborlu oldu
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası Uluborlu oldu

Grafik tasarımcı, Uluborlu, Sonbahar, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası 'Uluborlu' oldu - Son Dakika


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