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Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı - Son Dakika

Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı

06.02.2022 11:01
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı

AKSARAY'da fotoğraf tutkunu olan Fahri Tunç, parklarda ve doğa gezisi yaptığı bölgelerde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara elma asıp, yem bıraktı.

AKSARAY'da fotoğraf tutkunu olan Fahri Tunç, parklarda ve doğa gezisi yaptığı bölgelerde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara elma asıp, yem bıraktı. Tunç, "Kuş ve doğa fotoğrafçıları olarak özellikle yaz döneminde hayvanların fotoğraflarını çekiyoruz. Kuşlarımız, bize en çok bu dönem ihtiyaç duyuyor çünkü bu dönemde yiyecek bulamadıklarından aç kalıyorlar" dedi.

Aksaray'da 22 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışları, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kış şartları nedeniyle kuşlar ve diğer hayvanlar da doğada yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç da kent merkezindeki Kültür Park ve Kılıçarslan Parkı Piknik Alanı ile doğa gezisi yaptığı Hasan Dağı, Ihlara, Güzelyurt ve Helvadere bölgelerinde kuşların aç kalmaması için ağaçlara elma asıp, yem bıraktı.

'KUŞLARIN BİZE BU DÖNEM İHTİYACI VAR' Yaz döneminde doğa ve kuş fotoğrafları çektiklerini söyleyen Fahri Tunç, "Kuş ve doğa fotoğrafçıları olarak özellikle yaz döneminde hayvanların fotoğraflarını çekiyoruz. Kuşlarımız, bize en çok bu dönem ihtiyaç duyuyor çünkü bu dönemde, yiyecek bulamadıklarından aç kalıyorlar. Bu çetin kış şartlarında onları beslemek için elma ve diğer meyveleri ağaçlara asıyoruz. Buğday ve tohumlardan oluşan yemleri ise kartonun üzerinde döküp yemleme yapıyoruz. Kuşlar bizim doğamız ve yaşamımızın bir parçası. Bizler de yaşam parçamızı yok etmeden onların ihtiyacı olduğu dönemde böyle bir destekte bulunuyoruz" dedi.'HER YER KARLA KAPLI, YEM BULMA ŞANSLARI YOK'Fotoğraf tutkunları olarak bu çalışmalarını grup veya tek kişi halinde planladıkları bölgelerde 2 haftadır yapmaya çalıştıklarını kaydeden Tunç, "Şehir merkezinde çok fazla göremediğimiz şakrak, uzun kuyruklu baştankara, dağ ispinozu, dere düdükçünü gibi kuşlar parklarımızın içine kadar geldiler. Özellikle ardıç kuşları, parklardaki ağaçlarda tünemeye başladılar çünkü doğada her yer karla kaplı olduğu için yem bulma şansları yok. Bizler de kuşları hem yemleme hem de fotoğraflama şansı bulduk. Şehir merkezlerinde ve yoğun kar yağış sonrası Hasan Dağı, Ihlara, Güzelyurt ve Helvadere bölgesini gezme fırsatı bulduk. Ihlara Vadisi'nde şu anda adeta gelinliğini giymiş durumda. Güzel doğa fotoğrafları çektik. Bunun yanında gezdiğimiz bölgelerde yemleme çalışması da yaptık. Doğa ve tarihimizin karlı fotoğraflarını çekip anı ölümsüzleştirdik" diye konuştu.

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Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı
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Hasan Dağı, Güzelyurt, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fotoğraf tutkunu, kuşlar için ağaçlara elma astı - Son Dakika


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