Fotoğraf tutkusu çobana, 25 bin TL harcattı - Son Dakika

Sivas'ın Divriği ilçesinde çobanlık yapan Ümit Yalçın'ın fotoğraf tutkusu ona 25 bin TL harcattı. Çektiği fotoğraflarla profesyonel doğa fotoğrafçılarına taş çıkartıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kendi hayvan sürüsünün çobanlığını yapan Ümit Yalçın, doğa ve fotoğraf sevgisi ile dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafları çekmek için 25 bin TL harcayarak profesyonel ekipmanlar alan Yalçın, yaklaşık 5 yıldır yaban hayatını fotoğraflıyor. Yaban hayatının yaşam alanlarında hayvanlarını otlatan Yalçın, birçok kişinin görüp kaçtığı canlılarla dostluk kurmayı başardı. Yalçın, bölgede ki endemik türler arasında gösterilen Sivas engereği başta olmak üzere 7 farklı yılan türünü görüntülemeyi başardı. Son derece zehirli olan bu türleri eline alıp sevmesi, izleyenlerin bile yüreklerini ağzına getiriyor.

"KORKMUYORUM, SADECE GÖRÜNTÜLEMEYE ODAKLANIYORUM"

Yılanlarla çektiği videolarının izleyenleri tedirgin ettiğini belirten Yalçın, "Çobanlık yaparak, hayvancılıkla hayatımı sürdürüyorum. Öte yandan fotoğraf çekiyorum. Sürüngen, yılan ağırlıklı fotoğraflar çekiyorum. Yaban hayatını fotoğraflıyorum. Bizim bölgemizde yaşayan engereklerin varlığını belgeledik. İnce yılan var, kum boğası var. Kum boğasını çektim görüntüsü var. Fotoğraf makinem pahalı bir makine, üzerinde kaliteli bir lens var. Ben 12 Bin TL'ye aldım makinamı, şuanda fiyatlarıysa arttı 15 Bin TL oldu. Yılanlarla bu kadar yakından uğraştığım için deli diyenler oluyor. Ayriyeten yılan videoları da çekiyorum, hatta bana yılanları ne yaptığımı soruyorlar. Halbuki yılanlar doğalarında daha özgürce yaşıyor. Hayvanlar zararsız hayvanlar, dokunmadığımız sürece. İnsanlar izlerken tedirgin oluyor. Bana deli diyorlar. İnsanın o aklına korku gelmiyor, tek amacın görüntü almak oluyor. Toplamda makinelerime 25 Bin TL para harcadım. Bana göre yüksek bir meblağ değil. İnsan bir şeyi sevdi mi fazla gelmiyor" dedi.

(İHA)