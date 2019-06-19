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Fotoğraf yarışması ikincisi Zonguldak OBM'den

43 dakika önce

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kuruluşunun 180. Yılı dolayısıyla, "180. Yılında Türkiye'nin Ormanları" temalı ulusal fotoğraf yarışması düzenledi.

Fotoğraf yarışması ikincisi Zonguldak OBM'den, System.String[]
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kuruluşunun 180. Yılı dolayısıyla, "180. Yılında Türkiye'nin Ormanları" temalı ulusal fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmada Zonguldak OBM çalışanı Kemalettin Cengiz ikinci oldu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kuruluşunun 180. Yılı dolayısıyla, "Türkiye Ormanları Yarışma Dizisinin" beşincisi olan "180. Yılında Türkiye'nin Ormanları" temalı ulusal fotoğraf yarışması bin 112 katılımcı tarafından gönderilen 3 bin 829 eserin değerlendirilmesi sonucun da, Zonguldak Fotoğraf Derneği ( ZFD) üyesi ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü çalışanı Kemalettin Cengiz, Yenice- Kızılkaya' da çektiği fotoğrafıyla ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı (TFSF) bu yarışmada birincilik ikincilik üçüncülük alan eserlerin yanı sıra 5 (beş) eser mansiyon ve 50 (elli) eser de sergileme ödülüne layık görüldü.

Orman Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcıları, Milletvekilleri, Genel Müdür Bekir Karacabey, Bakanlığa bağlı kuruluşların Genel Müdürleri, Bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Ormancılık Sektörünün Temsilcileri, Kurum Personeli ve çok sayıda Basın Mensubunun katıldığı Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması (TORSEB) etkinliğinin açılış günü olan tarihinde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Kızılkaya, Zonguldak, Türkiye, CEO, Güncel
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