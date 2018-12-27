Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Adapazarı
Belediyesince 9'uncusu düzenlenen "Yaşayan Kültürleriyle Sakarya
" konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi.
Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer
, fotoğraf sanatçıları Cihat Çavdar, Servet Sezgin ve Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kurt'tan oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan 120 kişinin 539 fotoğrafını değerlendirerek, ödüle değer eserleri belirledi. Orhangazi
Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülü Eren Erenbilge'ye, ikincilik ödülü Seval Gönül'e, üçüncülük ödülü ise Ekrem Durmuş'a verildi. Yarışmada 1. mansiyon Ahmet Turan
Kural, 2. mansiyon Hüseyin Can
, 3. mansiyon ödülü de Hüseyin Çetin
'e verildi.
Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, törende yaptığı konuşmada, fotoğrafın bakmakla görmek arasında ince bir çizgi olduğunu belirterek, fotoğrafın önce yetenek sonra cesaret işi olduğunu ifade etti.
Yarışmacıları Adapazarı'nın güzelliklerini fotoğraflarla ortaya çıkardıkları için tebrik edan Sezer, "Her yıl farklı fotoğraf konuları belirliyoruz. Bu yıl da 'Yaşayan Kültürleriyle Sakarya' konulu bir yarışma düzenledik." dedi.
Törene Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli
, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Servet Sezgin ve sanatseverler katıldı.