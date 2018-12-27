Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

1 saat önce

Adapazarı Belediyesince 9'uncusu düzenlenen "Yaşayan Kültürleriyle Sakarya" konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu, System.String[]
Adapazarı Belediyesince 9'uncusu düzenlenen "Yaşayan Kültürleriyle Sakarya" konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, fotoğraf sanatçıları Cihat Çavdar, Servet Sezgin ve Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kurt'tan oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan 120 kişinin 539 fotoğrafını değerlendirerek, ödüle değer eserleri belirledi.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülü Eren Erenbilge'ye, ikincilik ödülü Seval Gönül'e, üçüncülük ödülü ise Ekrem Durmuş'a verildi. Yarışmada 1. mansiyon Ahmet Turan Kural, 2. mansiyon Hüseyin Can, 3. mansiyon ödülü de Hüseyin Çetin'e verildi.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, törende yaptığı konuşmada, fotoğrafın bakmakla görmek arasında ince bir çizgi olduğunu belirterek, fotoğrafın önce yetenek sonra cesaret işi olduğunu ifade etti.


Yarışmacıları Adapazarı'nın güzelliklerini fotoğraflarla ortaya çıkardıkları için tebrik edan Sezer, "Her yıl farklı fotoğraf konuları belirliyoruz. Bu yıl da 'Yaşayan Kültürleriyle Sakarya' konulu bir yarışma düzenledik." dedi.

Törene Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Servet Sezgin ve sanatseverler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:35 Kaynak: AA

Orhangazi, Rıdvan Sezer, Sakarya, Adapazarı, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak

Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:11:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]