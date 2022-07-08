Fotoğraf: Zhangjiajie'de Yaz Tatilinin Yaklaşmasıyla Birlikte Turizmi Destekleyecek Önlemler Alındı - Son Dakika
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Fotoğraf: Zhangjiajie'de Yaz Tatilinin Yaklaşmasıyla Birlikte Turizmi Destekleyecek Önlemler Alındı

08.07.2022 21:40
Fotoğraf: Zhangjiajie'de Yaz Tatilinin Yaklaşmasıyla Birlikte Turizmi Destekleyecek Önlemler Alındı

ZHANGJİAJİE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki Wulingyuan manzaralı turistik noktasını ziyaret eden turistleri gösteren hava fotoğrafı, 8 Temmuz 2022.

ZHANGJİAJİE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki Wulingyuan manzaralı turistik noktasını ziyaret eden turistleri gösteren hava fotoğrafı, 8 Temmuz 2022. Hunan eyaletinin popüler turizm noktası Zhangjiajie, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte turizmde toparlanmayı desteklemek için bir dizi önlem aldı. (Fotoğraf: Zhao Zhongzhi/Xinhua

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf: Zhangjiajie'de Yaz Tatilinin Yaklaşmasıyla Birlikte Turizmi Destekleyecek Önlemler Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fotoğraf: Zhangjiajie'de Yaz Tatilinin Yaklaşmasıyla Birlikte Turizmi Destekleyecek Önlemler Alındı - Son Dakika
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