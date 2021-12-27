Üye Girişi
"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek

27.12.2021 13:55
"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getirecek.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getirecek.

Fotoğrafseverlerin de katılacağı zirvede, ünlü Türk fotoğraf sanatçıları deneyimlerini paylaşacak. Antalya'da Crown Palace'da 11-13 Şubat'ta düzenlenecek olan zirve, tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açık olacak.

Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticilerinin de konuk olacağı zirvede, workshoplar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Zirvede derneğin kurucusu Coşkun Aral, başta olmak üzere gazeteci Bünyamin Aygün ve Eyüp Coşkun, dünyadaki gazetecilik üzerine deneyimlerini workshoplarda paylaşacak.

Nezihi Gözen, program kapsamında "Geleceğin Fotoğraf Düzenleme Teknikleri ve NFT" hakkında bilgi verecek. Ozan Bilgiseren,

"Geniş Çaplı Fotoğraf Projeleri Geliştirme, Uygulama ve Yönetme" konulu sunum yapacak.

Derneğin Genel Sekreteri Tanın Helvacı ve Alper Koç ise sponsorluk konusunda izlenecek yollar hakkında bilgi verecek.

YORUMLAR
500

Türkiye, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fotoğraf Zirvesi', şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı         
13:58
Son Dakika: Basketbola korona darbesi! Fenerbahçe'nin oynayacağı dev maç ertelendi Son Dakika: Basketbola korona darbesi! Fenerbahçe'nin oynayacağı dev maç ertelendi         
13:48
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
13:57 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
13:48 Son Dakika: Basketbola korona darbesi! Fenerbahçe'nin oynayacağı dev maç ertelendi
13:35 Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
13:35 İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
13:27 Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!
13:25 İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 14:02:52. #1.13#
SON DAKİKA: "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement