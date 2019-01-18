Son Dakika Haberleri: Fotoğrafa Boyu Yetmeyen Öğrencinin İmdadına Vali Yetişti

Fotoğrafa Boyu Yetmeyen Öğrencinin İmdadına Vali Yetişti

1 saat önce

Fotoğrafa boyu yetmeyen öğrencinin imdadına vali yetişti Validen öğrenciye fotoğraf takviyesiYALOVA - Yalova'da karne dağıtım törenine katılan Vali Muammer Erol, toplu fotoğraf çekimi esnasında arkada kalan bir öğrenciyi havaya kaldırarak fotoğraf karesinde yer almasına yardımcı oldu.

Fotoğrafa boyu yetmeyen öğrencinin imdadına vali yetişti
Validen öğrenciye fotoğraf takviyesi

YALOVA - Yalova'da karne dağıtım törenine katılan Vali Muammer Erol, toplu fotoğraf çekimi esnasında arkada kalan bir öğrenciyi havaya kaldırarak fotoğraf karesinde yer almasına yardımcı oldu.
Yalova'da 2018/2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldılar. Bir sınıfa giren Vali Muammer Erol öğrencilere karnelerini dağıttı. Karne dağıtımı sonrasında öğrencilerle toplu fotoğraf için objektif karşısına geçen Erol, arkada kalan küçük bir öğrenciyi fark etti. Öğrenciyi belinden tutup kaldıran vali, böylece onun da fotoğraf karesinde yer almasını sağladı. Vali Muammer Erol öğrencilerden bol bol dinlenmelerini ve 2. yarı yıla hazır bir şekilde gelmelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi

Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:33:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğrafa Boyu Yetmeyen Öğrencinin İmdadına Vali Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]