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Fotoğrafa yansıyan siluet, tartışma konusu oldu
6 saat önce
ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde Cengiz Morkoç'un yeni doğan danasını çektiği fotoğrafa yansıyan siluet, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde Cengiz Morkoç'un yeni doğan danasını çektiği fotoğrafa yansıyan siluet, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde yaşayan Cengiz Morkoç, ahıra girip, yeni doğan dananın fotoğrafını çekti. Eve çıkıp fotoğrafı kontrol eden Morkoç, hayvanın arkasında, bir siluet olduğunu gördü. Ailesiyle birlikte tekrar ahıra inen Morkoç, içeride kimsenin olmadığını belirledi. Cengiz Morkoç'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf, tartışma konusu oldu. Fotoğraf, çok sayıda yorum aldı.
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