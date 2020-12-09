Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 17:29

Kırşehir'de fotoğraf stüdyosu çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırşehir'de fotoğraf stüdyosu çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraf stüdyosu çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy verdi.

Fotoğrafçı Ömer Ay, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal", spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafçı Murat Şahin de haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" ve yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafçı Hüseyin Can Baykal ise spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk" ile haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarına oy verdi.

Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Özkan Bilgin, Kırşehir, Ömer Ay, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de fotoğrafçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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