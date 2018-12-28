Fotoğrafçılar Domaniç Dağlarına Kamp Kurdu

Kütahya
'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşan Domaniç
dağlarına fotoğrafçılar akın etti.
Kütahya ile Bursa
sınırlarında yer alan Domaniç dağları, kar yağışının ardından beyaza bürünürken, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Bölgede, eşsiz manzaralar arasında çadır kurarak kamp yapanların sayısı her geçen gün artıyor.
Kamp kuran fotoğrafçılardan İsmail Saraç
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel, eşsiz manzaralar ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Saraç, "Karın yağdığını görünce hemen soluğu Domaniç'te aldık. Domaniç dağlarına doyamıyoruz. 'İlkbahar, yaz, sonbahar, bu sefer de kışın kamp yapalım' dedik. Her zaman yaptığımız rutin kampımızı bu kez karda yapmak istedik. Bu gece buradayız soğuk olmasına rağmen çok güzel. Eşsiz bir manzara var karın tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.