Son Dakika Haberleri: Fotoğrafçılar Domaniç Dağlarına Kamp Kurdu

Fotoğrafçılar Domaniç Dağlarına Kamp Kurdu

1 saat önce

Kütahya'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşan Domaniç dağlarına fotoğrafçılar akın etti.

Kütahya'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşan Domaniç dağlarına fotoğrafçılar akın etti.

Kütahya ile Bursa sınırlarında yer alan Domaniç dağları, kar yağışının ardından beyaza bürünürken, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Bölgede, eşsiz manzaralar arasında çadır kurarak kamp yapanların sayısı her geçen gün artıyor.

Kamp kuran fotoğrafçılardan İsmail Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel, eşsiz manzaralar ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Saraç, "Karın yağdığını görünce hemen soluğu Domaniç'te aldık. Domaniç dağlarına doyamıyoruz. 'İlkbahar, yaz, sonbahar, bu sefer de kışın kamp yapalım' dedik. Her zaman yaptığımız rutin kampımızı bu kez karda yapmak istedik. Bu gece buradayız soğuk olmasına rağmen çok güzel. Eşsiz bir manzara var karın tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Bursa, Kütahya, Kar, Domaniç, Güncel
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