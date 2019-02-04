Fotoğrafçılar "Erzurum Fotoğrafçılığı"Nı Konuştu

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı "Fotoğraflarla Erzurum" grubunun çektiği fotoğraflarla Erzurum üzerine yapılan birçok araştırmaya kıvılcım olduğunu söyledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı "Fotoğraflarla Erzurum" grubunun çektiği fotoğraflarla Erzurum üzerine yapılan birçok araştırmaya kıvılcım olduğunu söyledi.



Erzurum fotoğrafçıları grubu "Fotoğraflarla Erzurum" üyeleri TDED ile Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ŞEHİRDER) ortaklaşa düzenlediği toplantıda bir araya geldi.



TDED Erzurum Şubesinde düzenlenen programda, "Fotoğraflarla Erzurum" isimli sosyal medya grubu mensupları, Erzurum'u çektikleri fotoğraflar üzerinden anlatarak, fotoğrafçılık üzerine istişarede bulundu.



TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş programın açılışında yaptığı konuşmada, bu organizasyonun 2009 yılında birkaç arkadaşıyla beraber yaptıkları girişim sonucunda hayat bulduğunu hatırlattı.



Çektikleri fotoğraflarla şehrin hafızasını canlandırarak, kentin tanıtımını yaptıklarına işaret eden Ertaş, "Bu faaliyet Erzurum üzerine yapılan birçok çalışma ve araştırmaya kıvılcım oldu." ifadelerini kullandı.





Toplantıya katılan fotoğraf sanatçılarından Uğur Sağıroğlu sosyal medyanın tesiriyle herkesin fotoğraf çektiğini belirterek, "Paylaşım sayfalarında adeta sergi düzenleniyor. Fotoğrafa olan bu yoğun ilgiyi eğitimle disiplinli hale getirmek için gayret sarf etmemiz gerekir." diye konuştu.



Sağıroğlu ayrıca, Erzurum'da fotoğrafçılık konusunda organizasyon eksikliği olduğunu ifade ederek, kurumların Erzurum'daki fotoğraf ustalarından daha çok yararlanmaları gerektiğine değindi.



Erzurum ve fotoğrafçılık üzerine konuşmaların yapıldığı toplantı, çekilen fotoğrafların gösterilmesiyle son buldu.

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