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Fotoğrafçılar ve kırtasiyeler açık olacak - Son Dakika

Fotoğrafçılar ve kırtasiyeler açık olacak

25.06.2021 10:52
Fotoğrafçılar ve kırtasiyeler açık olacak, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hafta sonu yapılacak olan YKS sınavlarında çeşitli kararlar aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hafta sonu yapılacak olan YKS sınavlarında çeşitli kararlar aldı. Cumertisi ve Pazar günü Nüfus Müdürlükleri, Pazar günü fotoğrafçılar ve kırtasiyeler açık olacak.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı ile ilgisi çeşitli kararlar alındı.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Nüfus Müdürlükleri hafta sonu görev yapacağı belirtilerek "Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" denildi.

Sınava gideceklere seyahat izin belgesi aranmayacak

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü sınava gidecek olanlar için "Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır" denildi.

Fotoğrafçılar ve kırtasiyeler açık olacak

Yapılan açıklamada; 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecekler. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacakları bildirildi.

Sessizlik hakim olacak

Düzce Valiliği aldığı kararlar gereği "Valilik ve Kaymakamlıklarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacaktır. Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecektir." - DÜZCE

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Düzce Valiliği, Pazar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fotoğrafçılar ve kırtasiyeler açık olacak - Son Dakika


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