Fotoğrafçılardan "Kahramanmaraş'ta sonbahar" konulu sergi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Fotoğrafçılardan 'Kahramanmaraş'ta sonbahar' konulu sergi - Son Dakika

Fotoğrafçılardan "Kahramanmaraş'ta sonbahar" konulu sergi

7 saat önce

Kahramanmaraşlı fotoğrafçılar tarafından çekilen "Kahramanmaraş'ta Sonbahar" konulu fotoğraflar sergilendi.

Fotoğrafçılardan

Kahramanmaraşlı fotoğrafçılar tarafından çekilen "Kahramanmaraş'ta Sonbahar" konulu fotoğraflar sergilendi.

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu (KAMFOD), son iki ay içerisinde çektiği 20 fotoğrafı bir alışveriş merkezinde sergiledi.

Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı da sergiyi gezdi.

Topluluk lideri Baki Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 3 sergi açtıklarını belirterek, "4 defa da gezi düzenledik. Bugünki sergimiz ise sonbahar konulu dördüncü sergimiz. Bundan sonra daha güçlü ve daha kaliteli sergiler planlıyoruz. İnsanların sanata daha çok ilgi duymalarını bekliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ın en büyük sergisini açmayı hedeflediklerini belirten Özdoğan, "Çok yakında bin fotoğraflık bir sergi açma planımız var. Turizm Haftası'nda bir sergi düzenleyeceğiz. Mayıs ayında ise Diyarbakır'da, Kahramanmaraş konulu bir sergi planlıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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