Son Dakika Haberleri: Fotoğrafçılık eğitimi için kayıtlar 5 Aralık'ta bitiyor
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Fotoğrafçılık eğitimi için kayıtlar 5 Aralık'ta bitiyor

6 saat önce

Osman Yaşar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz Bodur'un eğitmenliğini yapacağı Odunpazarı Belediyesi Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi Fotoğrafçılık Eğitimi için kayıtlar 5 Aralık Perşembe Günü sona eriyor.

Fotoğrafçılık eğitimi için kayıtlar 5 Aralık'ta bitiyor, System.String[]

Osman Yaşar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz Bodur'un eğitmenliğini yapacağı Odunpazarı Belediyesi Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi Fotoğrafçılık Eğitimi için kayıtlar 5 Aralık Perşembe Günü sona eriyor.


Odunpazarı Belediyesi, fotoğraf meraklıları için fotoğrafçılık eğitimleri veriyor. Fotoğraf meraklıları için Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi açan Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) fotoğraf eğitimi vermeye başlamıştı. Belediye 2019-2020 sezonunda da temel fotoğrafçılık eğitimi vermeye devam edecek.


Doç. Dr. Feyyaz Bodur ve Osman Yaşar Tanaçan tarafından verilecek fotoğrafçılık eğitimine katılmak isteyen vatandaşların, 5 Aralık Perşembe Gününe kadar Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ne kayıt yaptırması gerekiyor.


Odunpazarı Belediyesi Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi Fotoğraf Eğitimi'nin ilk dersi ise 6 Aralık 2019 Cuma Günü saat 18.30'da gerçekleşecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Osman Yaşar, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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