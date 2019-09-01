Fotoğrafçılık kursuyla hayata farklı açıdan bakıyorlar

Manisa'da Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı destekli Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, hayata farklı açılardan bakmayı öğreniyor.



Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli MAFOD'un bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğraf Kafe'de eğitimler devam ediyor. Gerek fotoğrafçılık gerekse bünyesinde barındırdığı yüzlerce kitapla Manisa'da sosyal ve kültürel yönden katkı sağlayan MAFOD, açtığı eğitimlerle de fotoğrafçılığı öğrenmek isteyenlere yol gösteriyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler hem fotoğrafçılığın inceliklerini hem de hayata farklı açılardan bakmayı öğreniyor. Eğitimler hakkında bilgi veren MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, " Türkiye'de ilk defa Manisa'da var olan Fotoğraf Kafe; Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi birlikteliğiyle açılan ücretsiz fotoğraf kursları ile içindeki fotoğrafçıyı keşfetmek isteyenlerin, edebiyat ve kitapseverlerin buluşma noktası oldu. Ocak ayından günümüze 124 kişi fotoğraf eğitimi aldı. 10 hafta suren Temel Fotoğraf Eğitimlerinde; Fotoğraf, ışık, kompozisyon ve çekim teknikleri konularında eğitim alan kursiyer; şehir içi ve ilce uygulama gezileri ile teorik konuları pratiğe dökme fırsatı buluyor. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile kursu tamamlıyor. Eğitimlerde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu eğitim kaynakları kullanılarak nitelikli akademik eğitim üzerine kursiyerlere yetkinlik kazandırıyor" dedi. - MANİSA