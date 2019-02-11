Fotoğrafçılık Tutkusuyla Geçen Bir Ömür
57 dakika önce
Siirt'te fotoğrafçı Nizam Özekinci, 65 yıldır mesleğini severek sürdürüyor.
Siirt
'te fotoğrafçı Nizam Özekinci, 65 yıldır mesleğini severek sürdürüyor.
78 yaşındaki Özekinci yaptığı açıklamada, çok sevdiği fotoğrafçılık mesleğini çıraklıkla beraber 65 yıldır sürdürdüğünü söyledi.
Mesleğini öğrettiği 3 çocuğunun da fotoğrafçılıkla uğraştığını kaydeden Özekinci, geçmişteki genç müşterilerinin şimdi çocuk ve torunlarıyla fotoğraf çektirmeye geldiğini aktardı.
Özekinci, mesleği uzun yıllardır sürdürmesinin sırrının işini severek yapmak ve çok çalışmak olduğunu da kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:50 Kaynak: AA
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