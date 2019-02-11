Son Dakika Haberleri: Fotoğrafçılık Tutkusuyla Geçen Bir Ömür

Fotoğrafçılık Tutkusuyla Geçen Bir Ömür

57 dakika önce

Siirt'te fotoğrafçı Nizam Özekinci, 65 yıldır mesleğini severek sürdürüyor.

Fotoğrafçılık Tutkusuyla Geçen Bir Ömür, System.String[]
Siirt'te fotoğrafçı Nizam Özekinci, 65 yıldır mesleğini severek sürdürüyor.


78 yaşındaki Özekinci yaptığı açıklamada, çok sevdiği fotoğrafçılık mesleğini çıraklıkla beraber 65 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğini öğrettiği 3 çocuğunun da fotoğrafçılıkla uğraştığını kaydeden Özekinci, geçmişteki genç müşterilerinin şimdi çocuk ve torunlarıyla fotoğraf çektirmeye geldiğini aktardı.

Özekinci, mesleği uzun yıllardır sürdürmesinin sırrının işini severek yapmak ve çok çalışmak olduğunu da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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