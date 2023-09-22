Kadın fotoğrafçıya taciz! Eşofmanını indirip cinsel organını gösterdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fotoğrafçı dükkanı işleten 2 çocuk annesi Ö.Ö. (41), vesikalık fotoğraf çektirmek için dükkana gelen M.D.'nin, stüdyoda eşofmanını indirip cinsel organını göstererek tacizde bulunduğunu iddia edip, şikayetçi oldu.

IŞIK AYARI YAPARKEN CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

18 Eylül'de saat 17.30 sıralarında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde bir fotoğrafçı dükkanına gelen M.D., iş yeri sahibi Ö.Ö. isimli kadına iş için vesikalık fotoğraf çektireceğini söyledi. Ö.Ö., stüdyoda fotoğraf için ışık ayarı yaptığı sırada, M.D. cinsel organını gösterdi. Ö.Ö. panikle dükkandan çıkarken, M.D. ise kaçtı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.D.'nin yerini tespit edip gözaltına alındı. M.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen M.D., mahkeme heyetinin tanıkların ifadelerini çelişkili bulması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"EŞOFMAN ALTINI DİZİNE KADAR İNDİRMİŞ"

Yaşadığı olayı anlatan 2 çocuk annesi fotoğrafçı Ö.Ö., "Şahıs buraya geldi. 'İş için vesikalık çektirmek istiyorum' dedi. Stüdyoda ışıkları açtım. Işık ayarlarını yaptıktan sonra kafamı çevirdiğimde adam, eşofman altını dizine kadar indirmiş, cinsel organını gösterdi. Ellerim titredi, konuşamadım, bağıramadım. Stüdyodan çıktım. Kapıya doğru ilerledim. Ondan sonra zaten benim çığlık attığım an çok hızlı bir şekilde kapıyı açıp, çok hızlı bir şekilde koştu. Tek korktuğum benim çocuklarım buraya gelip duruyor. Ya benim çocuklarım da burada olsaydı" dedi.

"TEŞHİS İÇİN ÇAĞIRDILAR AMA BENİ YÜZLEŞTİRMEDİLER"

Olayı gerçekleştirenin kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı söyleyen Ö.Ö., "Arkadaşım polisi aradı. 2 tane ekip geldi. Olanları anlattım. Polisler, 'Bizimle geleceksiniz' dedi. Orada ifademizi verdik. Polis ekipleri araştırmaya başladı. Kimi net kimi net olmayan birçok videoları güvenlik kameralarından buldular. Şahitler de ertesi sabah anlattılar her şeyi. Görüntüler bulundu. Arkadaşlarım da destek oldu. Onlardan da biraz bir şeyler geldi. Akşamında gözaltına alma kararı çıkmış. Aldılar götürdüler karakola. Teşhis için çağırdılar ama beni yüzleştirmediler. Fotoğraftan baktık. Çok masum görünüyor, ama çok fena bir genç. Sabah savcılığa sevk ediliyor. Savcı tutuklama kararı diyor. Hakim adli kontrolle serbest bırakıyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇ HASTALIKLI GİBİ DEĞİLDİ"

M.D.'nin akli dengesinin yerinde olduğunu belirten Ö.Ö. şöyle devam etti: "İş için vesikalık çektirmek istiyorum talebini o kadar net ve o kadar güzel ifade etti ki hiç hastalıklı gibi değildi. Yaptığı hareket hiç normal değil ama konuşurken gayet net, düzgün biriydi. Mahalleden 'Ya zaten o hasta' gibi cümleler kullanılıyor ama birileri bunu hasta olduğuna inandırıyorsa onu bilemem. Ama o adam hasta falan değil. "Arada aklı gidiyor' diyorlar da, her şey de normal de mevzu cinsellik olunca mı anormalleşiyor? Bu yaşanmış ilk olay değil. Bu bizim kulağımıza gelen, bizim duyduklarımız. Ya duymadıklarımız? Görmediklerimiz?"