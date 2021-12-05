Fotoğrafın maratonu sonuçlandı: Yılın en iyi fotoğraf editörü Demirören'den - Son Dakika

Fotoğraf Organizasyonları Derneği FOTON'un "PhotoMaraton İstanbul 2021" ve "İstanbul Street Photo Festival 2021" etkinliklerinin kazananları belli oldu.

Her yıl yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getiren PhotoMaraton İstanbul 2021, bu yıl 6 Kasım'da tüm gün süren bir etkinlikle "Sirkeci – Beyazıt – Tünel/ Beyoğlu" üçgeninde gerçekleştirilmişti. İstanbul'da düzenlenen PhotoMaraton'da 9 dijital, 3 analog, 3 mobil ve 1 video kategoride tema birincileri ve büyük ödülün sahibi belli oldu. Bu sene bin 48 katılımcı katıldığı etkinlikte, 582 kişi maratonu tamamladı. 368 kişi dijital kategori de yer aldı. Bu sene toplamda 4 bine yakın fotoğraf gönderildi. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde ödüller, sahiplerini buldu.

Etkinliğin Medya sponsorluğunu Milliyet Gazetesi, ana sponsorluğunu ise Canon üstlendi.

BİN 972

Uluslararası sokak fotoğrafçılığı festivali olan bilinen "İstanbul Street Photo Festival 2021 (ISPF)" birçok kategoride yarışan katılımcıların kazananları ve finale kalanları da açıklandı. Xiaomi ve Facebook Türkiye sponsorluğunda düzenlenen festivale katılan bin 972 fotoğraf arasından; İstanbul Kategorisi Kazananı: Birgül Koç (Türkiye), Re Invent Kategorisi Kazananı: Sareh Arjamfekr (İran), Tekli Kategorisi Kazananı: Antonio García Andrés (İspanya), Seri Kategorisi Kazananı: Vladimir Yavorov (Hollanda) olarak belirlendi.

YILIN EDİTÖRÜ DEMİRÖREN MEDYA'DAN BÜNYAMİN AYGÜN

Bu yıl ikincisi düzenlenen "FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri" ise sahiplerini buldu. Yılın Fotoğraf Editörü Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün, yılın haber röportaj fotoğrafçısı Uğur Yıldırım, yılın moda fotoğrafçısı Nihat Odabaşı, yılın belgesel fotoğrafçısı Mehmet Aslan, yılın spor fotoğrafçısı Ceyhun Emre Şenocak, yılın onur ödülü ise Ozan Sağdıç'a verildi.

2021 yılının diğer ödülleri ise şöyle:

2021 Yılın Jüri Özel Ödülü: İbrahim Zaman

2021 Yılın Manzara Fotoğrafçısı: İlhan Eroğlu

2021 Yılın Portre Fotoğrafçısı: Abdullah Aydemir

2021 Yılın Sokak Fotoğrafçısı: Harun Gültürk

2021 Yılın Yemek Fotoğrafçısı: Aslı Güvenç

2021yılın Doğum Fotoğrafçısı: Şengül Pallı

2021 Yılın Drone Fotoğrafçısı: Aydın Büyüktaş

2021 Yılın Su Altı Fotoğrafçısı: Ateş Evirgen

2021 Yılın Vahşi Yaşam/ Doğa Fotoğrafçısı: Alperen Bilgili

2021 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı: Cenk Demirgüç

2021 Yılın Reklam Fotoğrafçısı: Özlem Gün Bingöl

2021 Yılın Fotoğraf Sergisi: "Ladalands" Engin Güneysu

2021 Yılın Kavramsal Sanat Ödülü: Barbaros Kayan

2021 Yılın Genç Yetenek Ödülü: Berke Araklı