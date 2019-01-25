Son Dakika Haberleri: Fotoğrafın Tarihçesi Büyükçekmece'de Anlatıldı

Fotoğrafın Tarihçesi Büyükçekmece'de Anlatıldı

3 saat önce

Sanat alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyada adını duyuran Büyükçekmece Belediyesi, fotoğraf tutkunu vatandaşlar için "Fotoğrafın Tarihçesi" konulu bir söyleşi düzenledi.

Fotoğrafın Tarihçesi Büyükçekmece'de Anlatıldı, System.String[]
Sanat alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyada adını duyuran Büyükçekmece Belediyesi, fotoğraf tutkunu vatandaşlar için "Fotoğrafın Tarihçesi" konulu bir söyleşi düzenledi.

Büyükçekmece Fotoğrafçılık Derneği Başkanı Hürriyet Akın'ın konuşmacı olduğu söyleşide fotoğraf çekme teknikleri ve başarılı bir fotoğrafın püf noktaları anlatıldı. Uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Akın, Türkiye ve farklı ülkelerde çektiği fotoğrafları paylaşarak başından geçen anıları katılımcılara anlattı. Mimarsinan Dünya Kostümleri Müzesi'nde düzenlenen söyleşide sanatsever vatandaşlar fotoğraf hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"Emeği geçen herkesin eline sağlık"

Hürriyet Akın'a çiçek takdiminde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Eğitim Koordinatörü Ahmet Yazıcı, "Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hürriyet Beye teşekkür ediyoruz. Fotoğraf sever vatandaşlarımızın keyif aldığı bir gün yaşadık. Emeği geçen herkesin eline sağlık" dedi.

Söyleşiye, Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu, Belediye Eğitim Koordinatörü Ahmet Yazıcı ve Kazım Kenar katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Ahmet Yazıcı, Türkiye, Hürriyet, Büyükçekmece, Güncel
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