Son Dakika Haberleri: Fotoğrafını Sosyal Medyada 'Hırsız' Diye Paylaşan Market İşletmecisini Bıçakladı

Fotoğrafını Sosyal Medyada 'Hırsız' Diye Paylaşan Market İşletmecisini Bıçakladı

1 saat önce

SAMSUN'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan market işletmecisi İsmail S.'yi bıçaklayan F.K., (17) gözaltına alındı.

Fotoğrafını Sosyal Medyada 'Hırsız' Diye Paylaşan Market İşletmecisini Bıçakladı, System.String[]
SAMSUN'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan market işletmecisi İsmail S.'yi bıçaklayan  F.K., (17) gözaltına alındı. F.K. gazetecilere, "Pişman değilim, hakkımda böyle şeyler paylaşırsa herkesi bıçaklarım" dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında  İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki F.K., market işletmecisi İsmail S.'nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İsmail S., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü ve hakkında polise şikayette bulunduğu F.K.'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören F.K., markete giderek İsmail S., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce F.K., market sahibini yanında getiridiği bıçakla yaraladı. Bacak ve karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığılan İsmail S., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından İsmail. S.'yi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. İsmail S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

'HERKESİ BIÇAKLARIM'

Olayın ardından mahallelinin ve esnafın linç girişiminde bulunduğu şüpheli F.K., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, gazetecilere "Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım, hiç fark etmez" dedi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:49 Kaynak: DHA

Samsun, 3. Sayfa
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