Son Dakika Haberleri: Fotoğrafıyla Atış Talimine İnceleme

Fotoğrafıyla Atış Talimine İnceleme

40 dakika önce

BİR grup askerin İşçi Partisi lideri Corbyn'nin fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı.

Fotoğrafıyla Atış Talimine İnceleme, System.String[]
BİR grup askerin İşçi Partisi lideri Corbyn'nin fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, olay 'kabul edilemez' ve 'İngiliz ordusunun beklediği yüksek standartların altında' diye nitelendirilirken, inceleme başlatıldığı bildirildi.

KABİL'DE YAPILMIŞ

İngiliz basınında yer alan haberlerde, askerlerin atış talimini Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapmış olabileceği ileri sürüldü. İngiltere'de 'aşırı sol' olarak değerlendirilen Corbyn uzun süredir sağ basının ve örgütlerin hedefinde bulunuyor. Ülkede terör listesine alınan aşırı sağ 'Ulusal Eylem' örgütüne yönelik operasyonlarda bazı muvazzaf askerler de tutuklanmıştı. Corbyn'nin 2015'te İşçi Partisi liderliğine seçilmesinin ardından adı verilmeyen bir general Sunday Times'a yaptığı açıklamada, ana muhalefet liderinin başbakanlığa gelmesi halinde ordunun 'itaat etmeyeceği' tehdidinde bulunmuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:49 

İşçi Partisi, Güncel
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