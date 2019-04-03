Fotoğrafıyla Atış Talimine İnceleme
40 dakika önce
BİR grup askerin İşçi Partisi lideri Corbyn'nin fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı.
BİR grup askerin İşçi Partisi
lideri Corbyn'nin fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, olay 'kabul edilemez' ve 'İngiliz ordusunun beklediği yüksek standartların altında' diye nitelendirilirken, inceleme başlatıldığı bildirildi.
KABİL'DE YAPILMIŞ
İngiliz basınında yer alan haberlerde, askerlerin atış talimini Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de yapmış olabileceği ileri sürüldü. İngiltere
'de 'aşırı sol' olarak değerlendirilen Corbyn uzun süredir sağ basının ve örgütlerin hedefinde bulunuyor. Ülkede terör listesine alınan aşırı sağ 'Ulusal Eylem' örgütüne yönelik operasyonlarda bazı muvazzaf askerler de tutuklanmıştı. Corbyn'nin 2015'te İşçi Partisi liderliğine seçilmesinin ardından adı verilmeyen bir general Sunday Times
'a yaptığı açıklamada, ana muhalefet liderinin başbakanlığa gelmesi halinde ordunun 'itaat etmeyeceği' tehdidinde bulunmuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:49
AK Parti'den İstanbul Seçimi İçin Son Açıklama: Fark Çok Hızlı Azalıyor, Paniğe Kapıldılar!
Oyuncu Buse Narcı'nın Dubai'de Verdiği Pozlar Sosyal Medyayı Salladı
Erkenci Kuş'ın Yapım Şirketinde Sözlü Taciz Açıklaması
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor