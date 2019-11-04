Son Dakika Haberleri: (fotoğrafıyla) GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ ATAŞEHİR'DE YAKALANDI
Son Dakika Güncel (fotoğrafıyla) GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ ATAŞEHİR'DE YAKALANDI

(fotoğrafıyla) GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ ATAŞEHİR'DE YAKALANDI

6 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHATerörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.

(fotoğrafıyla) GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ ATAŞEHİR'DE YAKALANDI, System.String[]

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Terörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit'i Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. 5 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Şenyiğit, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alıyordu. Şenyiğit, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

-Şenyiğit'in fotoğrafı


İstanbul, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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