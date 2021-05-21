Fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Beril bebeğin annesi olay anını anlattı: Sıcak suyu üzerine çekti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da talihsiz şekilde üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server'in, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülmesi kararlaştırıldı. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.

GÜNÜN FOTOĞRAFI OLDU

Beril bebek ile yol boyunca sarıldığı Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun fotoğrafı, dün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

"SICAK SUYU ÜZERİNE ÇEKTİ"

Çocuk Cerrahisi Uzm. Dr. Sami Apak, minik Beril'in başına ve göğsüne yanık filesi takıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını ifade ederken, anne Fatma Aktaş (28) ise "Ben mutfağa kahvaltı hazırlamaya girmiştim, kızım da odadaydı. Ne ara geldi bilemedim, sıcak suyu üzerine çekti. Sağ olsun helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş. Çok teşekkür ediyorum herkese" şeklinde konuştu.