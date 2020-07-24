Fotoğrafladıkları kuyruklu yıldızın uğur getireceğine inanıyorlar - Son Dakika

Fotoğrafladıkları kuyruklu yıldızın uğur getireceğine inanıyorlar

KASTAMONU - Kastamonulu doğa fotoğrafçıları, Dünyaya en yakın olduğu saatlerde fotoğrafladıkları Neowise kuyruklu Yıldızının uğur getireceğine inandıklarını söyledi.

Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın "Neowise" teleskopundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Kastamonu'da merkez Konukça köyü kırsalında çıplak gözle gözlendi. Bir süredir Türkiye semalarından gözlemlenen Neowise kuyruklu yıldızı, Dünyaya en yakın olduğu saatlerde Kastamonu kırsalından görüntülendi. Adını NASA'nın teleskobundan alan Neowise kuyruklu yıldızı görüntüleyebilmek için amatör astrofotoğrafçılar, dünyaya en yakın olduğu saatlerde teleskop ve fotoğraf makinesiyle bu anı ölümsüzleştirdi. Ayrıca doğa fotoğrafçıları, 6 bin 700 yılda bir görülen kuyruklu yıldızın Dünyaya barış, huzur ve mutluluk getireceğine inandıklarını söylediler.

"Neowise Yıldızını görüntülemeye çalışıyoruz"

Amatör olarak Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, anı ölümsüzleştirecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Bu akşam, doğa fotoğrafçısı arkadaşlarla birlikte Neowise Yıldızını gözlemlemek için toplandık. Teleskopumuzla ve fotoğraf makinemizle Neowise Yıldızını görüntülemeye çalışıyoruz. Bu akşam Dünyaya en yakın olduğu zaman olacak. İnşallah bizlerde güzel fotoğraflar çekeceğiz. Neowise Kuyruklu Yıldızı, 27 Mart tarihinde keşfedildi. Neowise Uydusu ile keşfetti, o nedenle Neowise kuyruklu yıldızı olarak anıyoruz. Bize takriben 100 milyon kilometre uzaklıkta. Yörünge olarak periyodik olmayan hesaplanan 6 bin 700 yıl sonra geri dönecek bu kuyruklu yıldız" dedi.

"Binlerce yıl sonra tanıklık edebileceğimiz için bu anı ölümsüzleştiriyoruz

Kuyruklu yıldız ile ilgili bilgileri Türkiye'nin diğer yerlerinde görüntüleyen gruplarla paylaştıklarını söyleyen Astrofotoğrafçı Helvacıoğlu, "Kuyruklu yıldızı Dünyanın her yerinden olduğu gibi biz de amatör astrofotoğrafçılar olarak Kastamonu ilinde gözlemliyoruz. Kuyruklu yıldızın fotoğraflarını çekiyoruz. Tabii ki bu ana binlerce yıl sonra tanıklık edebileceğimiz için bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Bizler, amatör astrofotoğrafçılar olarak kuyruklu yıldız ile ilgili fotoğrafları ve teknik bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. Üye olduğumuz topluluklar var, oralarda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Hep beraber bir araya gelerek kuyruklu yıldızın fotoğrafını çekiyoruz. Bu şekilde bilimsel nitelikli bilgiler ortaya koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Belki bu yıldız bizlere uğur getirecek"

Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise, "Kastamonu'da Konukça köyü kırsalında NASA'nın yeni keşfettiği Neowise isimli kuyruklu yıldızı gözlemliyoruz. Şu anda bakmış olduğumuz yıldızı bir daha ki sefer 6 bin yıl sonra görebileceğiz. Bu birçok nesil sonra görebileceğimiz bir yıldız olduğu için bu gök cismine, yani bu tarihe tanıklık edebilmek için arkadaşımızla birlikte buraya gelerek burada gözlem yapıyoruz. Bunun insanlar için 2020 yılında çok farklı olaylar gelişti. Belki bu yıldız bizlere uğur getirecek. Bu şekilde inanıyoruz. 6 bin yılda bir görülen bir yıldızın bize, halkımıza, tüm Dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.