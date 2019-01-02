Son Dakika Haberleri: Fotoğraflar // Beyoğlu'nda Otelde Yangın

Fotoğraflar // Beyoğlu'nda Otelde Yangın

50 dakika önce

BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI.

Fotoğraflar // Beyoğlu'nda Otelde Yangın, System.String[]
BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI. OTELIN EKSI IKINCI KATINDA SPA MERKEZINDE CIKTIGI BELIRTILEN YANGINA ITFAIYE EKIPLERI MUDAHALE EDIYOR. YANGIN NEDENIYLE OTEL MUSTERILERI DISARIYA CIKARILDI. YANGININ CIKTIGI KATTA YOGUN DUMAN OLDUGU OGRENILDI. ZEKI GUNAL/ ISTANBUL, (DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:01 Kaynak: DHA

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