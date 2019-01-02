Fotoğraflar // Beyoğlu'nda Otelde Yangın
50 dakika önce
BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI.
BEYOGLU TEPEBASI'NDA BULUNAN BIR OTELDE YANGIN CIKTI. OTELIN EKSI IKINCI KATINDA SPA MERKEZINDE CIKTIGI BELIRTILEN YANGINA ITFAIYE EKIPLERI MUDAHALE EDIYOR. YANGIN NEDENIYLE OTEL MUSTERILERI DISARIYA CIKARILDI. YANGININ CIKTIGI KATTA YOGUN DUMAN OLDUGU OGRENILDI. ZEKI GUNAL/ ISTANBUL, (DHA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:01 Kaynak: DHA
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