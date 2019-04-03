Fotoğraflar // İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti
'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:06 Kaynak: DHA
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