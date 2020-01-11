Fotoğraflar/ Kilyos'ta arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

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Fotoğraflar/ Kilyos'ta arama çalışmaları tekrar başladı
6 saat önce
Kilyos'ta dün bir tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 mürettebatın cesedinin çıkarılması çalışmalarına devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:21 Kaynak: DHA
Kilyos'ta dün bir tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 mürettebatın cesedinin çıkarılması çalışmalarına devam ediliyor.
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