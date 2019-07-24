Fotoğraflar // Üsküdar'da metrobüs kazası
1 saat önce
ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:05 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR Burhaniye
durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
- İstanbul
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