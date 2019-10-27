Son Dakika Haberleri: Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı
Son Dakika Kültür Sanat Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı

Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı

1 saat önce

Aşağıdaki fotoğraflara baktığınızda ne oluyor, bu ikisini neden birleştirmiş de böyle bir sonuç almış diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz.

Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı, System.String[]

Aşağıdaki fotoğraflara baktığınızda ne oluyor, bu ikisini neden birleştirmiş de böyle bir sonuç almış diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Nöral yani sinirsel etkileşimden faydalanarak farklı insanların fotoğraflarını tek fotoğrafta birleştiren bu adam; fotoğrafın Inception'ına ulaşmış. O ne demek kısmını açıklamada sıkıntılar yaşıyoruz aslında. Fotoğraflar kendisini açıklayacak.


Bu çalışmalardan yola çıkarak sizlerin de böyle işler yapmanıza olanak sağlayan Ostagram adında bir de site var.


1-



2-



3-



4-



5-



6-



7-



8-



9-



10-



11-



12-



13-



14-



15-



16-



17-



18-



19-



20-



21-



22-



Kynk: Boredpanda/ Ostagram

Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul'da, evlere dadanan genç kız çetesi kameraya yakalandı Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]