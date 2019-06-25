Son Dakika Haberleri: Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare
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Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare

1 saat önce

Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz.

Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare, System.String[]
Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Gözlerinizde bir sorun yok, sorun fotoğraflarda. Bu 15 fotoğraf öyle bir değişimden geçmiş ki başlangıçta oldukları halden eser kalmamış. Çeşitli sanatçıların fotomontajla başka bir fotoğrafa dönüştürdüğü 15 eser:

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Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:18 
Kültür Sanat
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