Fotoğrafların Aslıyla Oynayarak Algılarınızın Ayarını Bozan 15 Kare
1 saat önce
Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:18
Fotoğraflara baktığınız anda bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Gözlerinizde bir sorun yok, sorun fotoğraflarda. Bu 15 fotoğraf öyle bir değişimden geçmiş ki başlangıçta oldukları halden eser kalmamış. Çeşitli sanatçıların fotomontajla başka bir fotoğrafa dönüştürdüğü 15 eser:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ozan Kabak'ın menajeri, İtalyan devinin tesislerinde görüntülendi
Bitcoin 11 bin 300 doların üzerinde
Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi
Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu