KASTAMONU - "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da kent merkezi ile 19 ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) tarafından 47 fotoğraf sanatçısının 15 yıldır çektiği fotoğrafların kitap haline getirilmesi için çalışma yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Yaşamın İçinden Bir Genç, Bir Fotoğraf Projesi" kapsamında bastırılan 450 sayfalık kitabın oluşmasında proje ortağı olarak Kastamonu Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı da yer aldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde kitabın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kitabın büyük emek sonucunda ortaya çıktığını dile getirdi.

Kastamonu'da konuşulması en keyifli konuların başında turizmin geldiğini vurgulayan Çakır, "Temel derdimiz Kastamonu'yu insanlara bir şekilde göstermek. Ondan sonrası zaten daha kolay halloluyor." dedi.

Geçen yıl KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör'ün ziyaretinde konuyu konuştuklarını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Kendileri Kastamonu tanıtımı adına güzel fotoğraf hazineleri olduğundan bahsetti. Bakanlığımızdan da almış olduğumuz bir destekle yola çıkarak bu kitabı ortaya çıkarttık. Bunu ilimizin hem tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini derleyip toplamak hem de turizm anlamında ilimizin tanıtımı amacıyla yaptık. Valilik olarak ilk etapta 400 kitap aldık. Bu kitabın turizm anlamında da katkısı olacak. Kastamonu'nun ne kadar güzel ve özel bir memleket olduğunu tüm dostlarınıza gururla göstermeniz için de çok güzel bir imkan."

AK Parti Milletvekili Metin Çelik de kitabın anlamlı olduğunu belirterek, "Son 6-7 yıl Kastamonu'nun tanıtım faaliyetleri, kültürel faaliyetleri açısından iyi geçti. 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti oluşumuz çok önemli oldu. 2019 yılında Kastamonu'ya gelen turist sayısında çok ciddi, yüzde 50'ye varan artış oldu. Önümüzdeki dönemde pandeminin de bitmesiyle Kastamonu'muz hedeflediği turizm potansiyelini yakalayacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise kitapta kent merkezi ve tüm ilçelerdeki güzelliklerin yer aldığına dikkati çekerek, "Benzer bir çalışmayı daha geniş çaplı kentle ilgili tüm ilçelerimizi de kapsayacak şekilde drone çekimleri ile yapacağız. Kent rehberini biz de hazırlayacağız. Muhtemelen bu yıl içinde bitecek." ifadelerini kullandı.

KASFOT Başkanı Güngör de dernekleri hakkında bilgi vererek, "Kastamonu bir kitaba sığmayacak kadar güzel. Daha birçok çekilmeyi bekleyen güzellik var. Bundan sonra daha güzellerini yapmak için hazırız." dedi.

Program, Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu'nun konserinin ardından kitapta yer alan bazı fotoğraflardan oluşan serginin açılışıyla sona erdi.