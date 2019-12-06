Son Dakika Haberleri: 'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' sergisi yapıldı
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'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' sergisi yapıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi ile AFYOL tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisinde, Adıyaman'ın tarihi yapıları, kültürel öğeleri ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.

'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' sergisi yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi ile AFYOL tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisinde, Adıyaman'ın tarihi yapıları, kültürel öğeleri ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.


Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisiyle, yine Adıyaman'ın bilinmeyen ya da az bilinen güzellikleri, farklı bakış açılarıyla meraklılarına sunuluyor. 12 fotoğraf sanatçısı tarafından tamamı Adıyaman sınırları içerisinde çekilen 50 eserin sergilendiği sergi, 9 Aralık tarihine kadar Keleş Konağı'nda sergilenecek.


Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve STK temsilcileri tarafından açılışı yapılan sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Sergiyi gezen vatandaşlar, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin ilin tanıtımına önem arz ettiği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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