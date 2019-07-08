Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon
53 dakika önce
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Geceye damgasını vuran karelerle 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:22
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri
, Hollanda
'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Fransa
'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın finalinde, ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi.
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