Son Dakika Haberleri: Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon
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Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon

53 dakika önce

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Geceye damgasını vuran karelerle 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali

Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon, System.String[]
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın finalinde, ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:22 
Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Spor
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