Fotoğraflarla: Almanya'da iklim değişikliği aktivistleri açık kömür madenine girdi

Almanya'da hükümetin fosil yakıtlarla mücadele politikalarını yetersiz bulan iklim aktivistleri, tartışmalı Garzweiler açık maden ocağına daldı. Polis ülkenin batısında bulunan dev linyit madeninde yürümenin tehlike olduğunu söylese de, eylemciler vazgeçmedi.

Polis kordonunu aşan eylemciler, koşarak maden ocağının etrafına dağıldı.

Polis yetkilileri, bazı güvenlik görevlilerinin protestocuları durdurmaya çalışırken yaralandığını söyledi.

Almanya iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2050 yılına dek karbon salınımını sıfıra indirmeyi taahhüt ediyor.

İklim aktivistleri ise, Garzweiler açık linyit maden ocağı gibi işletmelere işaret ederek, atılan adımların yeterli olmadığını belirtiyor.

Eylemciler, protesto öncesinde kömür taşınan raylarda oturma eylemi düzenleyerek tren ulaşımını da engelledi.

Cuma günü de Aachen şehrinde şu ana kadarki en geniş katılımlı 'Gelecek için Cumalar' eylemi düzenlendi.

İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in "İklim için okul grevi" sloganıyla başlattığı protesto gösterileri kapsamında, 20 bin ila 40 bin kişi kömürden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, iklim değişikliği ülkede en önem verilen konular arasında başı çekiyor.

Alman Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve ülkedeki son anketlerde yaşadığı yükseliş de buna işaret. Yeşiller'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in önüne geçebileceği konuşuluyor.

Fotoğraflar ajanslardan alınmıştır.