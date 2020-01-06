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Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın
6 saat önce
Avustralya genelinde eylülden bu yana süren yangınlar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 milyon hektarlık alan zarar gördü, 2 bin civarında ev kül oldu. Ayrıca 480 milyon civarında hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. İşte ülkedeki dev yangından geriye kalan fotoğraflar.
Avustralya genelinde eylül ayından bu yana süren yangınlar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 milyon hektarlık alan zarar gördü, 2 bin civarında ev kül oldu.
Ayrıca yaklaşık 480 milyon hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. İşte ülkedeki dev yangından geriye kalan fotoğraflar Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:00
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