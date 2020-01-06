Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın - Son Dakika Dünya

Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın

6 saat önce

Avustralya genelinde eylülden bu yana süren yangınlar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 milyon hektarlık alan zarar gördü, 2 bin civarında ev kül oldu. Ayrıca 480 milyon civarında hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. İşte ülkedeki dev yangından geriye kalan fotoğraflar.

Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın, System.String[]

Avustralya genelinde eylül ayından bu yana süren yangınlar nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 milyon hektarlık alan zarar gördü, 2 bin civarında ev kül oldu.


Ayrıca yaklaşık 480 milyon hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. İşte ülkedeki dev yangından geriye kalan fotoğraflar Açıklaması

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:00 
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