Fotoğraflarla Dizüstü Bilgisayarların 44 Yıllık Şahane Evrimi

Teknoloji günümüzde oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor ancak bugün bildiğimiz teknolojik aletlerimiz, telefonlarımız, bilgisayarlarımız geçen zaman içerisinde oldukça önemli değişimlere uğradı. İşte 1975 yılından günümüze kadar olan dizüstü bilgisayarların değişimi.
1975/ IBM 5100:
1976/ Xerox
Note Taker:
Dönemine göre oldukça gelişmiş bir cihaz olan Xerox Note Taker, 256 KB RAM'e ve 5 MHz'lik bir Intel
CPU'ya sahipti.
1981/ Osborne 1:
Osbrone 1, ticari olarak başarı yakalayan ilk taşınabilir bilgisayardı. Ağırlığı yaklaşık 11 kg olan bu cihaz ayrıca birçok yazılımı da içerisinde barındırıyordu.
1981/ Epson
HX-20:
1981'in Kasım ayında kullanıma sunulan cihaz, kişisel bilgisayarların dördüncü devrimi olarak kabul edilmişti.
1982/ Grid Compass 1101:
Yüksek fiyatı ve özelleştirilmiş uygulamalarıyla günümüz dizüstü bilgisayarlarına en çok benzeyen cihaz olan Grid Compass, daha çok ABD hükümeti tarafından kullanılmıştı.
1983/ Trs-80 Model 100:
Özellikle gazeteciler tarafından tercih edilen cihaz, 11 sayfa metin yazabiliyordu.
1984/ Commodore SX-64:
Commodore SX-64, renkli ekrana sahip olan ilk taşınabilir dizüstü bilgisayardı. Cihaz, 64 KB RAM'e ve 1 MHz CPU'ya sahipti.
1986/ IBM PC Convertible:
IBM'in bu bilgisayarı 9 cm'lik flopi diskleri kullanan ilk bilgisayardı.
1988/ Compaq SLT/286:
SLT 286, dâhili hard diski destekleyen ve bataryalı kullanılabilen ilk dizüstü bilgisayardı. Ayrıca VGA uyumlu LCD ekrana sahipti. Ağırlığı ise yaklaşık 6,5 kg'dı.
1989/ NEC UltraLite:
Bugün bildiğimiz notebook'lara oldukça benzeyen bu cihaz, 8 MHz'lik bir CPU'ya sahipti.
1991/ Apple
PowerBook:
1992/ Olivetti D33:
Olivetti D33, dokunmatik fare pedi olan ilk dizüstü bilgisayardı.
1992/ Olivetti Quaderno:
Cihazının boyutunu küçülten Olivetti, Quaderno'yla birlikte kullanıcılarına 1 MB RAM, 16 MHz CPU ve 20 MB hard disk alanı sunuyordu.
1993/ Compaq Concerto:
Dokunmatik ekrana sahip olan Concerto'nun bu ekranı sadece bazı özel kalemlerle bu fonksiyonunu yerine getirebiliyordu.
2002/ Toshiba
Portege:
Toshiba'nın bu cihazı o döneme göre inceliğiyle dikkatleri çekiyordu.
2004/ Compaq TC1100:
Bu cihaz, aslında bir dizüstü bilgisayar ve tablet hibritiydi ancak Windows XP, dokunmatik konusunda pek de işlevsel değildi.
2007/ Eee PC 701: Asus
tarafından piyasaya sürülen bu cihaz, bilinen ilk netbook. Cihaz, Intel Celeron M işlemciye ve 4 GB hard diske sahipti.
2012/ Lenovo
Yoga 13:
Bu cihaz, Windows 8'in dokunmatik arayüzünden faydalanan ilk hibrit dizüstü bilgisayarlardan bir tanesiydi.
2013/ Razer Blade Pro:
Razer Blade, aslında ilk taşınabilen oyun dizüstü bilgisayarı olarak görülüyor.
2016/ Yoga Book:
2016 yılına göre oldukça ilginç bir hibrit tasarımı kullanıcılarına sunan Yoga Book'un dokunmatik paneli hem yazma hem de çizme işlemi için kullanılabiliyordu.
2018/ Yoga Book C930:
İsminden ve çıkış tarihinden de anlaşılabileceği gibi Yoga Book'un daha gelişmiş bir sürümüydü.
2020/ Asus Project PreCog:
Asus'un şu sıralar üstünde çalıştığı bir dizüstü bilgisayarda çift ekran bulunuyor. Her iki ekranda farklı klavyelere bağlandığında birbirinden ayrı bir şekilde kullanılabiliyor ya da birleştirilerek oyunlar ya da sunumlar için kullanılabiliyor.