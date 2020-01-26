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Fotoğraflarla: Dünyada geçen hafta 16 - 24 Ocak
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde 10 günde inşa edilmesi planlanan hastaneden sis altında kalan Galler Prensi Köprüsü'ne... Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin objektiflerine yansıyan kareleri derledik. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:10
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