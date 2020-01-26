Fotoğraflarla: Dünyada geçen hafta 16 - 24 Ocak - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Fotoğraflarla: Dünyada geçen hafta 16 - 24 Ocak - Son Dakika Dünya

Fotoğraflarla: Dünyada geçen hafta 16 - 24 Ocak

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde 10 günde inşa edilmesi planlanan hastaneden sis altında kalan Galler Prensi Köprüsü'ne... Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin objektiflerine yansıyan kareleri derledik.

Fotoğraflarla: Dünyada geçen hafta 16 - 24 Ocak, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin objektiflerine yansıyan kareleri derledik.









































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Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:10 
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