Son Dakika Haberleri: Fotoğraflarla Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev
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Fotoğraflarla Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı büyük ulusal grev başladı. Ülke çapında ulaşım, eğitim ve sağlığın da aralarında bulunduğu birçok önemli sektörde çalışanlar, süresiz grev kapsamında iş bıraktı.

Fotoğraflarla Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı büyük ulusal grev başladı. Ülke çapında ulaşım, eğitim ve sağlığın da aralarında bulunduğu birçok önemli sektörde çalışanlar, süresiz grev kapsamında iş bıraktı.


Perşembe günü başlayan grevin, Sarı Yelekliler eylemlerinden sonra Macron'a karşı ülkede hayatı durma noktasına getiren en büyük toplumsal tepki olması bekleniyor.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:58 
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