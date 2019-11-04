Son Dakika Haberleri: Rehine krizinin 40. yıl dönümü! İran'da ABD konsolosluğunda, 90 kişinin rehin alındığı olaylardan kareler
BBC
Son Dakika Güncel Rehine krizinin 40. yıl dönümü! İran'da ABD konsolosluğunda, 90 kişinin rehin alındığı olaylardan kareler

Rehine krizinin 40. yıl dönümü! İran'da ABD konsolosluğunda, 90 kişinin rehin alındığı olaylardan kareler

6 saat önce

Tam 40 yıl önce, 4 Kasım 1979 yılında İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ni basarak içerideki 90 kişiyi rehin aldı. 38 kişi bir kaç gün sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan 52 sivil, tam 444 gün rehin tutuldu. İşte fotoğraflarla yaşananlar...

Tam 40 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ni bastı. Eylemciler 52 kişiyi tam 444 gün rehin aldı. İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi.

İRAN'DA YAŞANANLAR

Olay Tahran ve Washington arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına yol açtı. Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği halen işgal altında ve bir bölümü artık bir müze. 1979 yılı başında İran Şahı Rıza Pehlevi "kısa bir tatil" için ülkeden ayrıldı, ancak bu ülkede 38 yıldır devam eden Şah rejiminin sonu oldu.

İran-ABD arasındaki rehine krizinden kareler;


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Rehine krizinin 40. yıl dönümü! İran'da ABD konsolosluğunda, 90 kişinin rehin alındığı olaylardan kareler
Amerika Birleşik Devletleri, İmam Humeyni, Tahran, Dünya, Güncel

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:30 
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