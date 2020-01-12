Fotoğraflarla Kaliforniya'nın büyüyen evsizlik sorunu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde evsizlik sorunu giderek büyürken San Francisco kenti Belediye Başkanı Gavin Newsom, eyalet milletvekillerinden evsizlik krizine çözüm bulmaya yönelik programlar için 1,4 milyar dolar aktarmalarını istedi.



Belediye Başkanı Newsom cuma günü, geçen yılki daha fazla geçici barınak ile acil durum konutu oluşturma ve tedavi programlarına yardımcı olma vaadine ek bütçeyi açıkladı.