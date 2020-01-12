Fotoğraflarla Kaliforniya'nın büyüyen evsizlik sorunu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fotoğraflarla Kaliforniya'nın büyüyen evsizlik sorunu - Son Dakika Dünya

Fotoğraflarla Kaliforniya'nın büyüyen evsizlik sorunu

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde evsizlik sorunu giderek büyürken San Francisco kenti Belediye Başkanı Gavin Newsom, eyalet milletvekillerinden evsizlik krizine çözüm bulmaya yönelik programlar için 1,4 milyar dolar aktarmalarını istedi.

Fotoğraflarla Kaliforniya'nın büyüyen evsizlik sorunu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde evsizlik sorunu giderek büyürken San Francisco kenti Belediye Başkanı Gavin Newsom, eyalet milletvekillerinden evsizlik krizine çözüm bulmaya yönelik programlar için 1,4 milyar dolar aktarmalarını istedi.


Belediye Başkanı Newsom cuma günü, geçen yılki daha fazla geçici barınak ile acil durum konutu oluşturma ve tedavi programlarına yardımcı olma vaadine ek bütçeyi açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Kaliforniya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:52 
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