Fotoğraflarla: Kuzey ülkelerinde 'gerçek üstü' ışıklar

Stefan Forster, kuzey ülkelerinin kendine has coğrafi güzelliğini görüntülemek için Grönland, Norveç, İzlanda ve Faroe Adaları'na 80'den fazla seyahat gerçekleştirdi.

İsviçreli fotoğrafçı yüzlerce kilometre yürüyerek kutup tilkileri, misk öküzleri, deniz kartalları ve kutup martılarının aralarından geçti.

Nadiren rastlanan bir doğa olayı olan yıldırım topunun fotoğrafını çekerek ilk kamerasını alacak kadar para kazanan Forster, 18 yaşında tek başına İzlanda'da 189 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi ve doğa fotoğrafçılığına olan aşkını keşfetti.

"Ben dahil çoğu insanın beyni güzel bir deneyimi veya manzarayı tam olarak aklına kazıyacak şekilde işlemez.

"İlk kameram benim için bunu değiştirdi. Artık bu fotoğraflara baktığımda o ana geri gidebiliyorum."

Bugün 32 yaşında olan Foster 600 binden fazla fotoğraf çekti ve eşiyle birlikte Kuzey ülkelerinin adalarına fotoğraf turları düzenliyor.

Foster yeni kitabı Nordic Islands'ta en iyi 160 fotoğrafını bir araya getirdi.

Foster "Bu kitapta esas kahraman fotoğrafçı değil doğanın kendisi" diyor ve ekliyor:

"Benim amacım ne kadar güzel ve korunmaya muhtaç bir gezegende yaşadığımızı herkese göstermek."

Forster fotoğraflarında manipülasyon teknikleri kullanmıyor:

"Fotoğraflarımın üzerinde oynasam da HDR, blending, composing gibi manipülasyon yöntemlerini reddediyorum.

"Bunlar bazı okurlarla tartışmama yol açıyor ama fikrimden vazgeçmiş değilim. Benim işim ışığı bulmak.

"Dünyada halihazırda çok sıra dışı ışıklar var."

Stefan Forster'ın Nordic Islands kitabı teNeues tarafından yayımlandı.